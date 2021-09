Italia, Raspadori: "Diventare titolare sarebbe un sogno"

L’Italia ha battuto per 5-0 la Lituania, ed uno dei protagonisti della serata è stato Giacomo Raspadori, a segno nel 2-0 azzurro. Queste le sue parole al termine della partita, intervistato dai microfoni della RAI:

“Si fa fatica a capire cosa è successo, è bellissimo per me perchè è successo qui nello stadio del mio club, davanti alla mia famiglia. Purtroppo non mi hanno assegnato il primo gol, ma sono contento lo stesso. Nella ripresa potevamo fare meglio, ma va bene così. Mancini? Mi ha detto di divertirmi, per un giovane come me è importante sfruttare queste occasioni e sono contento di averlo fatto. Studio? Sto preparando l’esame di anatomia. Ho sempre pensato che lo studio potesse andare di pari passo con il calcio. Cattiveria sotto porta? De Zerbi me lo diceva e mi ha aiutato tanto. Io voglio migliorare ancora di più. Titolare? Penso sia il sogno di qualsiasi bambino, vedremo come andrà in futuro”.

OMNISPORT | 08-09-2021 23:02