Basket: dove vedere in tv e in streaming Italia-Serbia, test pre-Mondiale

Prosegue la preparazione dell'Italbasket in vista del Mondiale: dopo la vittoria in Trentino Cup, ecco il torneo dell'Acrapolis con Serbia e Grecia

08-08-2023 12:30

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Mancano poco più di due settimane alla palla a due del Mondiale di basket 2023, in programma dal 25 agosto al 10 settembre sui parquet di Giappone, Filippine e Indonesia. Italia protagonista, con la preparazione che va avanti in Grecia agli ordini di coach Pozzecco, pronto ad affrontare insieme ai suoi ragazzi la Serbia in un test amichevole. Scopri qui di seguito come e dove vedere la partita Italia-Serbia in diretta Tv e streaming online.

Basket, dove vedere Italia-Serbia in diretta Tv e streaming

Fischio d’inizio di Italia-Serbia previsto alle ore 18.45 di domani mercoledì, 9 agosto 2023, all’OAKA Arena di Atene, impianto sportivo situato ad Amarousio, cittadina situata nella periferia nord-est della capitale greca, nell’ambito del torneo dell’Acrapolis che vedrà poi gli azzurri sfidare la Grecia (sempre alle 18.45).

La sfida sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Action (canale 206), con approfondimenti e voci dei protagonisti nel pre e nel post gara disponibili per tutti gli abbonati al pacchetto “sport” della piattaforma satellitare.

L’amichevole dell’Italbasket sarà visibile, come di consueto, anche in diretta streaming online su Sky Go e Now TV, portali ed applicazioni di proprietà di Sky, che metteranno a disposizione degli appassionati l’evento in programma in Grecia nel tardo pomeriggio.

Per accedervi, basterà effettuare il login con le proprie credenziali e il codice dell’abbonamento, per poi selezionare facilmente la finestra di riferimento su smartphone, pc e tablet. Vi ricordiamo, inoltre, che per NOW Tv è necessario un abbonamento differente rispetto a quello pattuito canonicamente per i contenuti Sky.

Non è prevista nessuna diretta Tv in chiaro di Italia-Serbia, mentre potrete rimanere aggiornati in tempo reale su risultato e tabellino del match attraverso Virgilio Sport e i canali social ufficiali delle due federazioni, pronte a pubblicare grafiche e punteggi su Facebook, Instagram e Twitter. Gli highlights saranno disponibili sul canale YouTube di Sky poco dopo la fine dell’incontro.

Italbasket, come procede la preparazione in vista del Mondiale

L’Italbaket di Gianmarco Pozzecco è reduce dalla vittoria in Trentino Basket Cup, dove ha affrontato e battuto Turchia e Cina. Due partite differenti, per punteggio e andamento. La prima si è conclusa dopo un overtime 90-89 per gli Azzurri, mentre il secondo appuntamento ha permesso ai più giovani del roster di mettere in mostra freschezza e solida difesa, come testimonia il punteggio di 79-61 maturato contro la compagine cinese.

Meccanismi da oliare e preparazione da completare, con il confronto con la Serbia che richiama momenti particolari della storia recente dell’Italbasket, chiamata a sfidare Angola, Repubblica Dominicana, Filippine nella fase a gironi del prossimo Mondiale. Un raggruppamento decisamente alla portata di Melli e compagni, almeno sulla carta.

Gli auguri dell’Italbasket a Danilo Gallinari

Nel giorno del compleanno del “Gallo”, l’Italbasket non si è certo dimenticata di dedicare un post social al grande Danilo Gallinari, straordinario protagonista anche con la maglia della nazionale azzurra, prima della rottura del legamento crociato del ginocchio nella seconda parte del 2022.

L’8/8 è sempre una data speciale. In bocca al lupo per la tua nuova avventura! Tantissimi auguri di buon compleanno.

Così la Federazione italiana per Danilo Gallinari, pronto ad intraprendere un nuovo cammino con la casacca dei Washington Wizards, a cui si è trasferito dopo aver esercitato l’opzione di rinnovo con i Boston Celtics. Il suo ingaggio supera attualmente i 13 milioni di euro annui e, superato l’infortunio, l’ala grande classe ’88 non vede l’ora di tornare sul parquet per dire la sua all’età di 35 anni.