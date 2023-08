Basket, tutto facile per l'Italia contro la Cina: i giovani danno spettacolo

Buone risposte per Pozzecco dalla sfida contro la Cina: l'Italia vince largamente con tanti giovani in campo. Prestazione spettacolare di Ricci, ansia per Spissu.

05-08-2023 23:54

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Viaggia in carrozza l’Italia del Poz nel secondo test sulla via che conduce si mondiali asiatici di fine agosto. Contro la Cina non c’è storia (79-61 il finale), perché la differenza in campo è totale e offre semmai al coach l’opportunità di ruotare tutti gli effettivi, dando modo anche a quei giocatori che sanno di giocarsi un posto a roster per il mondiale di mettersi in mostra.

Italia-Cina 79-61: Fontecchio e Melli ai box

Nella serata in cui Simone Fontecchio resta ai box per precauzione dopo i 21 punti segnati alla Turchia, e con lui anche Niccolò Melli, finché c’è partita è Pippo Ricci a trainare gli azzurri: con 9 punti prima dell’intervallo lungo il giocatore dell’Olimpia Milano sfrutta bene l’opportunità concessa da Pozzecco, uscendo dalla panchina con le idee chiare. Ma è tutta l’Italia che gira senza intoppi, al netto di una Cina apparsa oggettivamente poca cosa, a parte i primi 5′ di serata.

Azzurri convincenti tra riposi e Superpippo

Spissu, Datome, Polonara, Tonut e Caruso: è questo il quintetto di partenza di un’Italia che si lascia sorprendere dall’avvio veloce dei cinesi, avanti 11-4 prima di subire il lento ma inesorabile ritorno degli azzurri, con Datome che dalla lunga distanza scuote i calzari e Tonut che comincia a vedere la retina. La gara è vibrante, agonisticamente valida, con qualche forzatura di troppo e una difesa, quella italiana, che obbliga la Cina a cercare soluzioni poco ortodosse, pagate a caro prezzo in avvio di secondo quarto con un break di 6-0 che spedisce in orbita i padroni di casa. La BML Group apprezza, gli asiatici sprofondano a -17 e provano a rifarsi sotto, ma Pippo Ricci li rispedisce indietro e all’intervallo lungo il +9 appare abbastanza rassicurante. Unico neo l’infortunio muscolare rimediato da Spissu, che resta sul parquet solo 4′.

Pozzecco, gestione perfetta: largo ai giovani

Il meglio l’Italia lo lascia per la ripresa del gioco: Djordjevic si fa espellere e orfana della su guida la Cina si scioglie, con Pozzecco che lancia Procida e Spagnolo a tutto campo, piuttosto precisi quando c’è da vedere il canestro. Soprattutto Procida dimostra di gradire: una schiacciata in campo aperto, lanciato da Severino, fa tremare il palazzetto di Trento, che si diverte come nei giorni migliori. C’è il tempo di vedere in campo anche Visconti e il Poz continua a sperimentare, tanto ormai il risultato è in cassaforte e il finale è senza pensieri, con Spagnolo sugli scudi e il divario che si amplia fino a sfiorare i 30 punti. Un test buono per valutare la profondità del roster, in attesa di incontri più veritieri e complessi. La due giorni della Trentino Cup iu chiude però con la sensazione che la strada battuta sia quella giusta. Prossima tappa in Grecia, il 9-10 agosto, quando contro Serbia e Grecia l’asticella è destinata ad alzarsi in modo esponenziale.