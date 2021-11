Italia-Svizzera, Giorgio Chiellini inferocito dopo l'infortunio

10-11-2021 20:59

L’Italia di Roberto Mancini ha perso pezzi importanti in vista del match contro la Svizzera. Oltre ai centrocampisti della Roma Zaniolo e Pellegrini, il ct azzurro venerdì dovrà fare a meno di due campioni d’Europa titolari: il bomber della Lazio Ciro Immobile e il capitano della Nazionale e della Juventus Giorgio Chiellini.

Italia-Svizzera, Giorgio Chiellini presente all’Olimpico

Il difensore bianconero sarà comunque in tribuna all’Olimpico per spingere i compagni dell’Italia verso la vittoria con la Svizzera, tre punti che sarebbero fondamentali per qualificarsi al Mondiale in Qatar: “Faremo una grande partita, sono tranquillo e sereno, ci saro’ per stare vicino alla squadra – ha detto a Raisport -. Siamo un grande gruppo con tanti giocatori bravi, il segreto di questo triennio abbondante è che, cambiando gli addendi, il risultato rimane sempre lo stesso. Abbiamo girato veramente tutti”.

la delusione di Chiellini per l’infortunio

Chiellini è fiducioso per il match ma deluso per l’infortunio. Il capitano non si aspettava di saltare Italia-Svizzera: “Devo dare forfait per un problema fisico, mi dispiace ma cercherò di stare vicino ai miei compagni per questa partita importante che ci aspetta. Ma sono tranquillo e fiducioso, gli stessi sentimenti che ci sta trasmettendo il mister e sono certo che faremo una grande partita e che raggiungeremo l’obiettivo della qualificazione al Mondiale – ha detto il capitano della Nazionale prima di lasciare il ritiro di Coverciano -. Pensavo fosse una cosa più lieve, invece avrò bisogno di qualche giorno di riposo per recuperare”.

Italia, lo sfogo di Chiellini

Tante assenze per Roberto Mancini, diversi azzurri non saranno disponibili. Chiellini però non dà colpa alla sfortuna: “Italia in emergenza? E’ un periodo in cui tutte le nazionali sono in emergenza, abbiamo un carico di lavoro importante. Tutte le squadre anche questa estate hanno lavorato e avuto meno recupero, per cui siamo tutti nella stessa situazione, anche la Svizzera ha molte assenze. E’ un aspetto – ha continuato – che si bisognerà valutare per il calendario dei prossimi anni, adesso è davvero insostenibile per i giocatori che giocano la Champions e in Nazionale. Speriamo di esser ascoltati e che si trovi una soluzione per tutelare la salute il più possibile, senza i giocatori più importanti lo spettacolo diventa diverso”, ha concluso Chiellini.

