Italia-Svizzera, Mancini indica la via a una Nazionale incerottata

11-11-2021 13:12

Non era la miglior vigilia che Roberto Mancini si potesse augurare. Nei giorni precedenti alla decisiva sfida delle Qualificazioni Mondiali contro la Svizzera, il c.t. ha dovuto infatti fare i conti con diverse e ripetute defezioni da parte di alcuni uomini chiave, forfait questi che tutti si augurano non incidano sulla chance azzurre di strappare il pass per la rassegna iridata.

Tra rinunce e convocazioni in extremis dunque non sono state esattamente giornate calme e semplici quelle che hanno dovuto affrontare Mancini e i suoi uomini, pronti in ogni caso a schierare la miglior formazione possibile contro la Svizzera e aiutare i calciatori ad approcciare nel modo giusto la partita.

La ricetta di Mancini per Italia-Svizzera

Per l’allenatore jesino infatti il risultato, oltre che dalla condizione atletica, dipenderà molto anche da come gli azzurri scenderanno in campo mentalmente.

“Credo che l’ansia non sia giusta prima di una gara. Bisogna essere allegri prima di scendere in campo, perché giocare è la cosa più bella che si possa fare”.

Di grande aiuto in questo senso potrebbe essere il pubblico che riempirà domani sera lo Stadio Olimpico.

“Sicuramente l’Olimpico ci darà una grande mano, giocare all’Olimpico è sempre bello. Abbiamo giocato qui tre gare dell’Europeo e il pubblico ci ha sempre sostenuto. Domani sarà la stessa cosa. E io poi ho grande fiducia nei ragazzi, questo mi fa stare tranquillo. Sono concentrati e sanno che per vincere devono essere sempre al 100% senza pensare a tutte le altre cose che ci sono intorno”.

Italia-Svizzera, chance per Belotti

Inutile quindi farsi influenzare dagli assenti e da chi, nelle scorse ore, per vari motivi ha dovuto alzare bandiera bianca.

“Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po’ per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po’ di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli” ha ribadito Mancini il quale inevitabilmente, vista l’assenza di alcuni titolarissimi, farà pieno affidamento su alcune alternative di livello.

Fra queste, su tutte, spicca il “Gallo” Belotti.

“Il Gallo l’ho visto bene, fisicamente non sarà al 100% perché viene da un infortunio serio. Magari non ha i 90 minuti, ma se riesce a fare gol nei primi 60/65 minuti sarebbe meglio…” ha affermato il c.t. azzurro che si aspetta tutto tranne che una partita facile.

“Non so cosa farà la Svizzera, come imposterà la gara tatticamente, se penserà innanzitutto a non perdere… Credo verrà qui a giocarsi la partita. Sarà una gara difficile”.

Italia e Svizzera, due Nazionali con diverse defezioni

Come gli azzurri però, anche gli elvetici si presenteranno a Roma senza tanti uomini importanti, una situazione questa che, secondo Mancini, è figlia di questo preciso periodo della stagione.

“È un momento della stagione dove tutte le Nazionali hanno problemi, questo problema lo ha anche la Svizzera e lo abbiamo noi, così come altre Nazionali. Non so se la Svizzera per questo cambierà modulo, qualche giocatore, ma sappiamo che resta una squadra difficile da affrontare” ha chiosato l’ex allenatore dell’Inter, parso molto sicuro e consapevole delle possibilità della propria Nazionale.

OMNISPORT