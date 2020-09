Italia, Tonali escluso dai convocati

La Nazionale Italiana prosegue la preparazione al debutto nella nuova edizione della Nations League: azzurri chiamati a sfidare Bosnia e Olanda, intanto Roberto Mancini detta ritmi e schemi a Coverciano.

Come fa sapere la FIGC, Jorginho si è unito al gruppo azzurro: il centrocampista del Chelsea, volato dall’Inghilterra, “sarà sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno”.

Escluso dalla folta schiera dei convocati invece Sandro Tonali, ancora in isolamento precauzionale per via del focolaio da Covid che ha colpito il Brescia: il gioiellino delle Rondinelle, ad un passo dal Milan, non prenderà parte ai match del 4 settembre con la Bosnia e del 7 contro l’Olanda.

Da segnalare nell’ultimo allenamento, svolto allo stadio ‘Franchi’ di Firenze dove l’Italia affronterà Dzeko e compagni, due traumi contusivi rimediati da Meret e Insigne, ma le condizioni dei due non destano preoccupazione.



OMNISPORT | 01-09-2020 21:48