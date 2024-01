Italia U15, l’ex Napoli Maggio entra nello staff tecnico

L’esterno che in serie A ha giocato anche con Vicenza, Sampdoria, Fiorentina e Benevento è assistente allenatore di Enrico Battisti nella più giovane delle nazionali Under della Figc

03-01-2024 17:05

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Umiltà, intelligenza, sacrificio: queste le doti che hanno permesso a Christian Maggio di costruirsi una carriera nel grande calcio, approdando in serie A con le maglie di Vicenza, Sampdoria, Fiorentina e Napoli. A dicembre l’ex esterno ha iniziato la sua carriera da allenatore: a 41 anni è entrato a far parte dell’Italia U15 come assistente del tecnico Enrico Battisti.

Christian Maggio, la carriera dell’ex Napoli

Christian Maggio ha lasciato il mestiere di calciatore nel 2022, a 40 anni, con la maglia del Vicenza, il club che l’aveva portato in Serie A quando era appena 18enne. Dalla squadra veneta l’esterno di Montecchio Maggiore ha poi costruito una brillante carriera, che l’ha visto giocare con le maglie di Sampdoria, Fiorentina, Napoli e Benevento, prima del ritorno in serie B con il club sannita e col Lecce. Chiusa la carriera, Maggio attendeva una buona occasione per iniziare il percorso da allenatore: a dargliela è stata la Figc.

Italia U15, Maggio assistente allenatore di Battisti

A dicembre Maggio ha infatti debuttato come assistente del tecnico dell’Italia U15 Enrico Battisti nel Torneo di Natale a Coverciano. “Cerco di fare la mia strada”, ha commentato Maggio al sito della Figc. “Ho avuto sensazioni positive – ha poi aggiunto l’ex calciatore -. Abbiamo osservato da vicino i ragazzi ricercando, tra di loro, i talenti più promettenti che possano darci quel qualcosa in più non solo oggi ma soprattutto in futuro”.

Maggio e il rapporto con Coverciano

La nuova carriera da allenatore di Maggio è iniziata laddove quella di calciatore aveva conosciuto il suo punto più alto, a Coverciano: l’esterno ha collezionato ben 34 presenze con la maglia della Nazionale. “Coverciano è un posto che mi regala sempre emozioni bellissime – ha confessato Maggio -, ci sono stato, per mia fortuna, tantissime volte da calciatore ed esserci stato anche da allenatore è stato ancora più bello. Sto apprendendo molto poiché, in quanto ‘nuovo’, cerco di osservare e ascoltare il più possibile le persone di grandissima esperienza che ho accanto”.

Maggio e gli obiettivi da assistente allenatore dell’Italia U15

Quanto ai suoi obiettivi da allenatore, Maggio ha le idee chiare: imparare dai colleghi e passare ai ragazzi i valori dello sport. “Ho avuto la fortuna di calcare tanti campi da calcio – ha concluso Maggio -, sia in Italia sia in Europa, affrontando calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Iniesta, Messi e Xavi, che sono dei campioni sia dentro che fuori dal campo. Il mio obiettivo è quello di essere di supporto allo staff, dal quale ho da imparare tanto, e di provare a trasmettere ai ragazzi quei valori, come il lavoro e il sacrificio, che mi hanno accompagnato nella mia carriera, così che un giorno possano trasmetterli a loro volta”.