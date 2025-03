Italia-Olanda U.21, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Test di prestigio per gli Azzurrini: tutte le info utili e le probabili formazioni. Lunedì 24 marzo, invece, sarà amichevole contro la Danimarca

Dopo le uscite della Nazionale di Spalletti e dell’Under 20 di Corradi, è il turno dell’Under 21 di Carmine Nunziata, pronta a scendere in campo per un test di spessore contro i pari età dell’Olanda guidati dall’ex Milan Reiziger. Un’amichevole dal grande prestigio, ideale per rodare schemi e affinità in vista dell’Europeo in programma questa estate in Slovacchia. Gli Azzurrini vogliono mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione, consapevoli dell’importanza di ogni dettaglio nella corsa verso la rassegna continentale.

Italia-Olanda U21, quando si gioca

Un test amichevole per valutare volti nuovi e certezze consolidate. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata scenderanno in campo oggi, venerdì 21 marzo, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, dove sfideranno i pari età dell’Olanda in un match amichevole di prestigio. Un’occasione importante per mettere alla prova i nuovi convocati, come Samuele Angori e Issa Doumbia, e ritrovare elementi di esperienza come Sebastiano Esposito e Niccolò Pisilli. Out per infortunio Pio Esposito, alle prese con una contusione al polpaccio rimediata sabato scorso nella sfida tra Spezia e Cesena.

Il focus è già parzialmente rivolto agli Europei di categoria, in programma dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. L’Italia U21, qualificata come prima del Gruppo 1, è stata inserita nel Girone A insieme ai padroni di casa, alla Spagna e alla Romania. Dall’altra parte, l’Olanda sarà protagonista nel Girone D, dove se la vedrà con Finlandia, Danimarca e Ucraina.

Ricapitoliamo le informazioni utili sulla partita:

Partita: Italia U21-Olanda U21

Italia U21-Olanda U21 Dove: Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia

Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia Quando: venerdì 21 marzo 2025

venerdì 21 marzo 2025 Orario: 18:15

18:15 Diretta tv: Rai 2

Rai 2 Diretta Streaming: RaiPlay

A che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio dell’amichevole tra l’Italia U21 e l’Olanda U21 è fissato per le 18:15. Un appuntamento da non perdere per tifosi e appassionati, che potranno seguire l’amichevole in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni

Per il test contro l’Olanda, Carmine Nunziata si affida al 4-3-3. Tra i pali spazio a Desplanches, protetto da una linea difensiva formata dai terzini Turicchia e Palestra, mentre la coppia centrale sarà composta da Coppola e Pirola. In mediana toccherà a Fabbian, Miretti e Ndour garantire qualità e dinamismo, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Baldanzi, Koleosho e Gnonto. Anche l’Olanda di Michael Reiziger dovrebbe rispondere con lo stesso assetto tattico.

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto. A disp. Sassi, Zacchi, Angori, Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona, Prati, Bianco, Doumbia, Pisilli, Pafundi, Volpato, Ambrosino, S. Esposito. Ct. Nunziata.

OLANDA U21 (4-3-3): Raatsie; Asante, Flamingo, Baas, Maatsen; Banzuzi, Salah-Eddine, Zechiel; Manhoef, Ohio, Van Brederode. A disp. Owusu-Oduro, Roefs, Kasius, Goes, Fitz-Jim, Milambo, Proper, Bogarde, Poku, Hansen, Emegha, Van Bergen. Ct. Reiziger.