Europei Under21: Italia con Slovacchia, Spagna e Romania. La formula del torneo e gli altri gironi

Sorteggio non facile per gli azzurrini di Nunziata, che sfideranno la Romania all'esordio l'11 giugno: le prime due passano direttamente ai quarti di finale

La corsa verso il titolo di Campione d’Europa under 21 entra nel vivo: sono stati effettuati i sorteggi per la manifestazione che si terrà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia.

Euro under 21, l’esito dell’urna

L’urna dello Slovak Philharmonic Reduta Building di Bratislava ha decretato che gli azzurrini di Carmine Nunziata giocheranno nel gruppo A assieme ai padroni di casa della Slovacchia, alla Spagna ed alla Romania. Questo l’esito del sorteggio della fase finale dell’Europeo Under 21. L’Italia debutterà mercoledì 11 giugno a Trnava contro la Romania, successivamente gli azzurrini saranno di scena sempre all’Anton Malatinský Stadium sabato 14 contro la Slovacchia e infine martedì 17 contro la Spagna (gli orari saranno ufficiali nelle prossime ore). A effettuare il sorteggio, due vecchie conoscenze del calcio italiano: l’ex Inter e Parma Vratislav Greško e un altro ex gialloblù che ha vestito anche le maglie di Milan e Genoa come Juraj Kucka.

Sorteggio Europeo Under 21, le parole di Nunziata

“Sapevamo di pescare una squadra di primissima fascia, e forse abbiamo pescato la peggiore, la Spagna – il commento a caldo di Nunziata – per il resto, credo che arrivati a questo punto della competizione non esistano avversarie facili: troveremo la Slovacchia padrona di casa, che sarà quindi sostenuta da tutto lo stadio, e apriremo il nostro Europeo contro una nazionale insidiosa come la Romania. L’elemento positivo è sicuramente quello di poter giocare le tre partite del girone nello stesso stadio, limitando quindi gli spostamenti”.

Il sorteggio completo dei gironi

Così gli altri gironi. Gruppo B: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Slovenia. Gruppo C: Portogallo, Francia, Polonia e Georgia. Gruppo D: Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina e Danimarca. Le prime due classificate di ogni raggruppamento avranno accesso ai quarti di finale. L’Italia, cinque volte vincitrice dell’Europeo Under 21 (la quarta delle quali proprio in Slovacchia, nel 2000), era inserita in seconda fascia.

L’ultima vittoria dell’Italia U21 agli Europei

L’ultimo successo continentale per gli azzurrini è datato 2004: a Bochum la squadra allora guidata da Claudio Gentile vinse 3-0 in finale contro la Serbia Montenegro, con reti di De Rossi, Bovo e Gilardino. Da allora l’Italia si è spesso presentata ai nastri di partenza come una delle favorite, senza però riuscire ad arrivare neanche in finale, escludendo l’edizione 2013 comunque persa all’ultimo atto contro la Spagna.

Il regolamento dell’Europeo

Raggruppamento sulla carta equilibrato quello dell’Italia, che non è inserita nel novero delle favorite: la Slovacchia è padrone di casa, la Romania è una selezione in grande crescita e la Spagna è la solita big difficile da affrontare per chiunque. In base alla formula del torneo, le prime due classificate di ogni raggruppamento staccheranno il pass per quarti di finale. Nel caso in due o più di esse si classifichino con gli stessi punti, saranno alcuni criteri a stabilire quale passerà il turno: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; reti segnate negli scontri diretti; differenza reti nel girone; reti segnate nel girone; classifica fairplay.

Euro U21, la novità regolamentare

Ma c’è una ulteriore novità regolamentare: se due squadre, che avessero avuto gli stessi punti e lo stesso numero di reti segnate e subite, si fossero affrontate nell’ultima giornata del girone e al termine dei tempi regolamentari si fossero trovate ancora in parità, con nessuna altra squadra del girone classificatasi a pari punti, si sarebbero effettuati i tiri di rigore tra le due squadre per determinarne la migliore classificata.