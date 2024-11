L'Under 21 ha stregato anche Spalletti: tre nomi sul taccuino del ct

Il ct dell'Italia (ex giocatore spezzino) era in tribuna al Picco per l'ultima partita del 2024 dell'Italia U21, pareggiata 2-2 con l'Ucraina

L’Italia Under 21 ha salutato il 2024 con il secondo 2-2 di fila in amichevole: dopo il pareggio con la Francia, quello con l’Ucraina al Picco di La Spezia, dove presente in tribuna c’era anche Spalletti. Il ct ha studiato (e apprezzato) i talentini azzurri appuntando più di un nome sul proprio taccuino.

L’Italia Under 21 e i gioielli in vetrina

Il test con l’Ucraina, che come l’Italia di Nunziata, ha già staccato il pass per l’Europeo del 2025 in Slovacchia ha fornito indicazioni utili proprio in vista della rassegna continentale.

Certo, non sono mancate sbavature, ma il ct ha dell’Under 21, che ha cambiato nove elementi su 11 rispetto alla precedente amichevole con la Francia, ha ottenuto risposte importanti da alcuni calciatori, che, presto, potrebbero rientrare anche nel discorso della Nazionale maggiore. Del resto, Spalletti era al Picco proprio per questo motivo: studiare, annotare e, chissà, magari presto convocare.

Chi si è messo in mostra nella sfida con l’Ucraina

Premessa: l’Ucraina è stata l’unica selezione capace di mandare al tappeto l’Italia in questo biennio. Ciò a testimonianza del livello di difficoltà della partita andata in scena a La Spezia. Sono in particolare due gli azzurrini che si sono resi protagonisti di una prova superlativa: il debuttante Palestra, ennesimo gioiellino di quella fucina di talenti che è l’Atalanta, e l’idolo di casa Francesco Pio Esposito, andato a bersaglio davanti ai 4mila del Picco, il suo stadio.

L’esterno destro orobico è risultato devastante sulla destra, confezionando anche un assist da urlo per Fabbian. Il centrocampista del Bologna si è confermato letale in zona gol, ma anche commesso una leggerezza costata cara: se riuscirà a restare sempre sul pezzo, si rivelerà una pedina preziosa anche per Spalletti. Così come Casadei, che ha sfiorato il gol a inizio partita.

Spalletti stregato da Esposito e gli elogi all’Under 21

Al termine della partita il ct della Nazionale maggiore Luciano Spalletti ha commentato la prova degli Azzurrini, spendendo parole al miele: “Sono arrivate tante indicazioni: Nunziata è bravo anche nella costruzione delle menti e con sta facendo un grande lavoro. Questa Nazionale Under 21 è forte: anche in futuro andremo ad attecchire in questa Nazionale”.

L’allenatore di Certaldo è rimasto favorevolmente impressionato dalla prestazione di Esposito, attaccante classe 2005 che l’Inter ha girato in prestito allo Spezia (già 6 gol in Serie B): “Sa giocare a calcio, sa fare gol ed è forte fisicamente. Può avere un ottimo futuro”.