Italia Under 20, Desplanches: "Punto a giocare nel Milan"

Il portiere dell'Italia Under 20: "Donnarumma e Maignan sono due ragazzi fantastici, con una grande dedizione"

15-06-2023 20:35

Il portiere dell’Italia Under 20 Sebastiano Desplanches in un’intervista a T Quotidiano ha parlato del suo futuro e del suo sogno di tornare al Milan, il club che lo ha formato: “Vorrei puntare a tornare, magari, al Milan e poter avere l’opportunità di giocare in Champions League. Donnarumma e Maignan sono due ragazzi fantastici, con una grande dedizione. Con Donnarumma, poi, ho legato particolarmente. A entrambi piace ridere e scherzare. Spesso mi ha dato consigli che oggi, posso dire, mi stanno tornando utili”.

“Se devo citarne anche un altro, di portiere che mi ha ispirato fin da piccolo devo fare il nome di Julio Cesar”, ha continuato Desplanches, che ai Mondiali di categoria ha vinto il premio “Guanto d’oro”. Il portiere azzurro ha giocato gli ultimi 6 mesi in prestito al Trento dal Vicenza.