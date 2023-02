Italia women – L’ultimo atto dell’Arnold Clark Cup passa dalla Corea del Sud

Ultimi novanta minuti del prestigioso torneo che oltre l’Italia di Milena Bertolini vede protagoniste le campionesse europee dell’Inghilterra, il Belgio e la formazione asiatica.

21-02-2023 17:27

Dopo l’amaro 2-1 maturato nella prima giornata contro il Belgio, a fronte di una prova incolore nel primo tempo e decisamente più entusiasmante nella ripresa, ha avuto tutt’altro sapore la gara con l’Inghilterra nonostante il medesimo risultato. Sì perché l’Italia, quando domenica è scesa in campo con le attuali campionesse europee, ha dato prova di essere di nuovo pimpante e gagliarda come qualche tempo fa soprattutto al cospetto di un avversario forte sotto tanti punti di vista.

Domani, mercoledì sarà tempo di chiudere il torneo e di farlo nel miglior modo possibile contro una formazione alla portata qual è la Corea del Sud. Alle ore 16.45, 17.45 in Italia, spazio dunque agli ultimi novanta minuti di questo rodaggio pre mondiale, visto che la prossima estate si farà sul serio in terra australiana. Le azzurre devono necessariamente mettere in campo lo spirito battagliero dell’ultimo match e magari affidarsi alla generosità di Sofia Cantore che contro le inglesi ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell’Italia.