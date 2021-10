Italiano: "Affrontare la Lazio con la testa giusta"

26-10-2021 17:06

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa a margine del match contro la Lazio: “E’ complicato, non è semplice recuperare in un allenamento, ma siamo in tanti e stiamo coinvolgendo tutta la rosa. La partita è difficile, contro un avversario forte come la Lazio, ma la dobbiamo affrontare con la giusta testa, quella che abbiamo avuto contro il Cagliari. Siamo stati bravi a reagire dopo due sconfitte, c’è stato un miglioramento sotto il punto di vista mentale”.

Lo scontro con Sarri: “Il suo Napoli ce lo ricordiamo tutti, penso che tutti abbiano cercato di rubare qualcosa. Ha dimostrato di portare idee e identità dappertutto, anche se ha perso l’ultima partita io ne ho viste tante della Lazio, non sarà facile”.

OMNISPORT