Italiano: "Bella reazione, Vlahovic? Meglio evitare certe cose"

17-01-2022 23:53

Ai microfoni di DAZN, Italiano ha commentato la netta vittoria della Fiorentina contro il Genoa per 6-0: “Quando un allenatore è reduce dalla sconfitta di Torino vuole vedere una reazione e questa c’è stata. Pensavo fossero acquisite certe cose e invece lì non mi erano piaciute, oggi ai ragazzi ho chiesto di ripartire e sono stati bravi. La vittoria di Napoli ci ha fatti allenare con entusiasmo e voglia e oggi li abbiamo portati in campo”.

Tutti perfetti nella Fiorentina, anche Vlahovic che si è riscattato dopo il rigore sbagliato col pallonetto segnando la rete del 4-0: “Se la sentiva di tirare così il rigore e pensava di fare gol. Essendo un ragazzo sensibile sa che avrebbe potuto compromettere la gara, quindi si è sentito di chiedere scusa al pubblico e venire a dire certe cose a me. Però è giovane e capirà che certe cose è meglio evitarle: ha comunque una mentalità forte e qualche errore si può perdonare se sei un professionista serio che dà sempre l’anima”.

OMNISPORT