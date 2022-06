Italiano-Fiorentina, c'è la proposta di rinnovo: al tecnico fino a 2 milioni annui

20-06-2022 09:08

Vincenzo Italiano resterà sulla pancina della Fiorentina. A confermarlo è il Corriere dello Sport. A Chiudere la telenovela aperta alla fine della stagione da poco passata in archivio, ci ha pensato direttamente il presidente Rocco Commisso, intervenuto dagli Stati Uniti per confermare il tecnico ex Spezia e, con lui, tutto il suo staff di collaboratori.

Nei prossimi giorni, Italiano sottoscriverà un prolungamento di un anno con opzione fino al 2025. L’allenatore, che guadagnava 800 mila euro a stagione, arriverà a percepirne 1,7 milioni, più bonus facilmente raggiungibili, con i quali potrà raggiungere i due milioni annui.

