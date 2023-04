Italiano: “Gol subiti? Rimedieremo al più presto”

Il tecnico della Fiorentina ai canali ufficiali del club: “Nico lo abbiamo risparmiato per questa partita importante”

26-04-2023 17:24

Ai canali ufficiali del club viola, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

Il tecnico della Fiorentina ha fatto il punto della situazione su Brekalo, Ikone e Nico Gonzalez. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “Sono tre situazioni differenti. Nico lo abbiamo risparmiato per questa partita importante, gli altri due arrivano da qualche problemino. Sono in netto miglioramento, valutiamo per domani”.

In chiusura un commento sui gol subiti nelle ultime gare: ”Ne abbiamo parlato con i ragazzi, credo che in precedenza abbia fatto la differenza la nostra compattezza difensiva. Abbiamo avuto meno attenzione in certe circostanze, ma credo solo basti alzare l’asticella della concentrazione, sono convinto che rimedieremo al più presto”.