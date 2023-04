Italiano: "L'Inter? Penso solo alla Fiorentina"

Il tecnico dei viola: "Devo dare il massimo qui"

03-04-2023 09:48

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato le indiscrezioni che lo accostano all’Inter: “Non posso non essere concentrato sulla mia stagione, la mia testa è solo sulle partite che mi aspettano e penso solamente a dare il massimo a Firenze”, ha detto a Radio Rai.

La Fiorentina è in un gran momento: “Siamo in fiducia, l’autostima è cresciuta grazie alle vittorie. Dopo Verona i ragazzi hanno capito l’importanza di essere vivi su tutti e tre i fronti. Il mese di aprile sarà pieno di impegni quindi non bisognerà mollare mai”.