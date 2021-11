Italiano nella tana della Juventus: "Vlahovic? Leggo voci poco credibili"

05-11-2021 12:04

Mai fidarsi di una Juventus ferita e con l’acqua alla gola in termini di punti. Ancora meno se il suo allenatore sembra aver trovato la formula giusta per tornare a segnare e convincere.

La Fiorentina si presenta in casa degli eterni rivali poco meno di un anno dopo il sonoro 3-0 del dicembre 2020 sotto la gestione Prandelli.

Molto è cambiato per entrambe le squadre, ma in particolare per i viola, che vantano in classifica tre punti in più rispetto ai bianconeri.

Vincenzo Italiano però non si illude, consapevole di dover affrontare una squadra con mille risorse tecniche e mentali: “Nel bene o nel male la Juve è sempre una squadra che ha qualità e che non muore mai, lo si è visto in Champions – ha detto l’allenatore in conferenza stampa – È una squadra che arriva con una fiducia diversa rispetto alle gare di campionato”.

“In avanti hanno una qualità esagerata, con giocatori veloci e tecnici. Da questo punto di vista dovremo stare molto attenti. In una partita così dovremo essere quasi perfetti, sarà fondamentale l’approccio, ma da questo punto di vista sono tranquillo perché finora non abbiamo mai sbagliato”.

Italiano è consapevole dell’importanza del match per la città: “Sappiamo anche quanto la piazza tenga a questa partita, lo percepisco dai ragazzi che sono qui da qualche anno. Sarà un esame importante per le nostre ambizioni, anche se il campionato è appena iniziato. Cercheremo di essere sempre gli stessi, con la stessa mentalità, senza snaturarci”.

Impossibile non parlare di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare Firenze e obiettivo, tra le altre, proprio della Juventus. Italiano, però, taglia corto: “Dusan ha già fatto otto gol in 11 partite, in campo dà sempre l’anima, rincorre tutti. La partita richiede anche uno stimolo e un’attenzione diversa, ma sono sicuro che Dusan darà il massimo e sarà concentrato. Io non leggo i giornali e non do peso a voci che ritengo poco credibili”.

