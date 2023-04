Italiano sprona la Fiorentina: "Continuiamo a salire"

I viola a caccia di un'altra vittoria per avvicinarsi alle prime

07-04-2023 19:01

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spezia: “Vincere aiuta sempre, ti aiuta in qualsiasi circostanza a lavorare con molta più serenità, a trovare autostima, consapevolezza ed è chiaro che chiunque lavora per ottenere questi momenti, per lavorare con questo clima”, è la sua considerazione sul felice momento della squadra viola.

“In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, ma mi preme dire che assieme ai ragazzi ci siamo detti di non staccare questa grande attenzione e applicazione che stiamo mostrando, che è ciò che secondo me sta facendo la differenza, oltre alle qualità che abbiamo, che ci sta permettendo di ottenere quello che stiamo ottenendo. Non abbandoniamo questa strada, è quella che ci sta dando soddisfazioni”.

Su un possibile turnover: “Qualcosa cambieremo, perché comunque abbiamo giocato mercoledì a Cremona, ma sono convinto che chiunque andrà in campo darà l’anima e chi subentrerà darà una mano ai compagni come nelle ultime partite. Da questo punto di vista siamo sereni”.