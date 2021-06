Italiano verso la rescissione con lo Spezia: Fiorentina ad un passo

Meno di due settimane dopo la clamorosa rottura con Rino Gattuso, la Fiorentina sembra aver concluso la laboriosa ricerca dell’allenatore per la stagione 2021-2022.

A sedersi sulla panchina viola dovrebbe infatti essere Vincenzo Italiano, ovvero la prima scelta della società fin dopo la rottura con l’ex allenatore del Napoli.

A sbloccare la difficile trattativa con lo Spezia, club con il quale Italiano aveva rinnovato il contratto solo lo scorso 2 giugno con l’inserimento di una clausola rescissoria, è stato il passo compiuto dallo stesso tecnico italo-tedesco, che è a un passo dall’accordo con il club ligure per la risoluzione del contratto. A riportare la notizia è ‘Sky Sport’.

È quindi in arrivo il via libera del presidente dello Spezia Robert Platek, dopo che la trattativa tra le due società era arrivata ad un punto morto, con la Fiorentina decisa a non pagare la clausola per liberare Italiano e il suo staff e lo Spezia altrettanto convinto nel non liberare l’allenatore.

Da valutare se nell’operazione entreranno delle contropartite tecniche riguardanti giocatori della Fiorentina diretti verso lo Spezia.

OMNISPORT | 27-06-2021 14:47