Ivan Ljubicic anticipa il futuro di Roger Federer

15-11-2021 13:38

Novità importanti sul futuro di Roger Federer.

Al termine di un anno solare da incubo in cui il fuoriclasse di Basilea ha subito un’altra operazione al ginocchio e giocato appena 13 partite, gli appassionati si chiedono se e quando King Roger tornerà sui campi.

A chiarire la situazione è stato Ivan Ljubicic, che di Federer è l’allenatore.

L’ex tennista croato, che fa anche parte della squadra di opinionisti di ‘Sky Sport’, ha ribadito che la carriera di Federer non è finita, ma anche che la presenza dello svizzero agli Australian Open 2022 è altamente improbabile:

“È quasi impossibile che Roger sia presente a Melbourne – le parole dell’ex numero tre del mondo – Conosco Roger e so che quando partecipa ad un torneo lo fa per vincere e in Australia questo non sarebbe possibile. Deve avere pazienza, perché il recupero dagli infortuni a 40 anni è inevitabilmente più lento. Posso comunque garantire che Federer tornerà a giocare, quando si ritirerà non lo farà in modo improvviso”.

OMNISPORT