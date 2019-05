Ivana Icardi e il triangolo con Galesio e Onestini: l'annuncio

Per Ivana Icardi, l’esperienza all’interno delle mura della casa del Grande Fratello si è rivelata dirompente. E per l’impatto del suo controverso rapporto con il fratello Mauro (attaccante ed ex capitano dell’Inter) e la cognata, Wanda Nara, sul suo fragile equilibrio e per la sua famiglia. Un nucleo sfaccettato che prosegue un’esistenza altra rispetto al clan Icardi, tessuto attorno a Maurito e alla moglie-agente. Anche la sua relazione con Luis Fabian Galesio è stata messa in discussione, a causa delle emozioni filtrate da questo secondo livello di realtà, dentro la scatola di Cinecittà.

Intervenuta in qualità di ospite a Pomeriggio Cinque, Ivana ha messo a nudo le sue emozioni nei confronti di Gianmarco Onestini verso cui aveva coltivato una forte attrazione. Una autentica confusione che ha mandato all’aria, ma non troppo, il rapporto con il suo fidanzato che ha accettato la pausa imposta dalla Icardi e le aveva già dedicato un post su Instagram molto delicato. “L’amore è anche nei momenti brutti, nei momenti in cui si è confusi e ancora più dopo essere stati rinchiusi in un programma televisivo”, si legge.

Dopo il ritorno all’interno della casa per parlare con Onestini, Ivana ha compreso che con Gianmarco non ci sarebbero stati margini di intesa e ha cercato di riordinare i pezzi della sua vita. “Ho chiesto mille volte scusa al mio fidanzato, Barbara”, le sue parole per rispondere alla domanda della conduttrice e giornalista, Barbara d’Urso, sulla sua storia. “Sì, siamo tornati insieme”, l’affermazione di una Icardi più sicura e disinvolta sul tema dopo aver incassato le accuse avanzate da Roger Garth e non solo.

Ivana ha attraversato la solitudine e la sospensione, durante il reality, convinta di non esserne toccata. Invece ha affrontato delle nuove prove, senza rimanere passiva rispetto alle illazioni sul suo conto. A fine puntata, nella cabina rossa, la sorella minore del campione argentino ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a Valentina Vignali, protagonista con lei di un autentico catfightdi reciproche accuse e che si concluderà, probabilmente, nel salotto della d’Urso.

VIRGILIO SPORT | 22-05-2019 11:17