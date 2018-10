Ivana Nedved: con un calciatore? Non ci penso nemmeno

Dai suoi genitori ha ereditato non soltanto i capelli biondi ed il fascino tipicamente ceco, ma anche il suo nome. Ivana Nedved, figlia dell’ex fuoriclasse bianconero (attualmente dirigente) Pavel Nedved, è cresciuta in Italia dove suo padre ha costruito la sua eccezionale carriera e porta il nome di sua madre (mentre suo fratello si chiama proprio Pavel come il padre). Il motivo? Nedved e la moglie li hanno chiamati così perché, come ha dichiarato lo stesso Pavel «quando noi non ci saremo più, nel mondo ci saranno sempre un Pavel e un’Ivana che si vorranno bene».

Intanto le visite allo Stadium della bella Ivana non passano inosservate ed ha un gran numero di followers sul suo profilo ufficiale di Instagram: fan che ha accontentato rispondendo ad alcune domande che le avevano posto sulla sua vita privata. Ad esempio alla domanda «Com’è essere la figlia di un personaggio noto?» ha replicato «È come qualsiasi altra cosa nella vita. Alla fine dei conti non sono queste le cose che contano davvero, secondo me. Avesse fatto qualsiasi altro lavoro sarebbe sempre stato il mio papà, come lo è ora». Altra domanda che era quasi d’obbligo è se frequentando il giro si fidanzerebbe mai con un calciatore (c’è da precisare che attualmente è fidanzata con un ragazzo italiano), ma la risposta non lascia dubbi: «Non ci ho proprio mai pensato perché una persona deve piacermi a prescindere da quello che fa nella vita». Per le giovani promesse del calcio italiano quindi non ci sono possibilità con lei!

SPORTEVAI | 08-10-2018 11:02