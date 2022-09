05-09-2022 14:43

Una tragedia immane ha funestato il Glenbeigh Festival, organizzato sulla spiaggia di Rossbeigh Beach che si affaccia sulla costa meridionale irlandese: in una prova riservata ai pony con in sella giovanissimi fantini, è caduto ed ha perso la vita Jack de Bromhead, 13enne figlio del celebre allenatore Henry.

La caduta fatale da cavallo sulla spiaggia

Secondo quanto riferisce la BBC, Jack avrebbe riportato nella caduta ferite gravissime e le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche: il ragazzo è morto poco dopo l’intervento dei medici che hanno tentato di salvargli la vita. Il ragazzo era un promettente fantino e appena qualche giorno prima aveva vinto anche a Cahirciveen Races.

La celebrità, oltre che al suo promettente talento, era legata inevitabilmente al padre che lo scorso anno aveva scritto un’altra pagina di storia dell’ostacolismo britannico vincendo Champion Hurdle, Champion Chase, Gold Cup e Grand National in una stagione: considerato tra gli allenatori più forti al mondo, se non il migliore, oggi Henry si trova ad affrontare la prova più ingiusta da genitore.

La famiglia de Bromhead

Jack era uno dei tre figli di Henry de Bromhead, che è padre della gemella Mia e di una ragazzina, Giorgia: attenti e presenti tutti e tre hanno ereditato la passione del padre, ma Jack era speciale per via di quella sua qualità dimostrata in sella e che lo avevano già reso noto nel circuito dell’ippica, nonostante la giovane età.

La sua famiglia lo ha descritto come un “bambino unico che ha toccato tutte le nostre vite nel miglior modo possibile”.

“I nostri cuori sono veramente spezzati”, hanno detto i suoi genitori come si legge sul sito della BBC. In un ricordo pubblicato online, Henry de Bromhead e sua moglie Heather hanno voluto rendere omaggio al proprio ragazzo: “Jack era un figlio straordinario che ci ha detto che ci amava ogni giorno – un cuore traboccante di lealtà, empatia, pazienza, coraggio, coraggio e come ci ha fatto ridere! Non solo il figlio perfetto, divertente e amorevole, ma anche un fratello incredibile e amorevole per le nostre bellissime figlie: sua sorella gemella Mia e la sua sorellina Georgia”.

Dopo l’immane tragedia che ha colpito la famiglia, il Festival e l’intero mondo dei cavalli l’organizzazione ha deciso di sospendere qualunque attività programmata in segno di lutto e rispetto per la perdita di Jack.

La morte di Martina Berluti

L’ippica è già stata segnata, di recente, dalla scomparsa della giovane campionessa sarda di 17 anni Martina Berluti, avvenuta durante un allenamento pochi giorni prima di questo terribile incidente che ha colpito e spezzato l’esistenza di un ragazzo di 13 anni appena. E dei suoi cari.

VIRGILIO SPORT