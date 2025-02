Jacobs "perdona" Tortu e attacca i detrattori: "Io dopato? Preferirei arrivare sempre ultimo..."

Le Iene sono andate in Florida a parlare con Marcell Jacobs. Che ha detto di rigettare completamente l'idea di doparsi e ha spiegato di voler correre ancora con Tortu

Non provate a insinuare a qualcuno il dubbio che Marcell Lamont Jacobs abbia mai pensato a doparsi nel corso della sua carriera. “Piuttosto che barare, preferirei arrivare ultimo a tutte le gare”, sentenzia il campione olimpico di Tokyo 2020. Che spazza via ogni dubbio dopo l’inchiesta che ha avuto per protagonista Giacomo Tortu, che avrebbe “spiato” il compagno di nazionale del fratello Filippo (senza che questo ne fosse a conoscenza) per cercare di trovare prove a sostegno della tesi che fosse dopato, forse per gelosia o chissà per quale altro motivo.

Le scelte di Marcell: “In Florida, in “fuga” dalle insinuazioni…”

Jacobs però la precisazione sul doping l’ha fatta in risposta a una precisa domanda rivoltagli dall’inviato de Le Iene Nicolò Devitis, che l’ha raggiunto a Jacksonville durante la fase di lavoro invernale. “So che qualcuno ha dubitato di me dopo le vittorie ottenute nel 2021 alle olimpiadi. Certo, io un prezzo l’ho dovuto pagare. Quale? Dopo Tokyo, nessuno poteva ancora credere che un italiano avesse vinto la finale dei 100 metri ai giochi olimpici.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Consideravano la cosa “impossibile”, e per questo ho deciso di trasferirmi in America, dove ho capito che avrei potuto allenarmi meglio. Sono un po’ scappato, lo ammetto, ma mi sentivo un po’ perso e avevo bisogno di cambiare aria e abitudini. Oggi sono felice per questa scelta e credo che potrà rivelarsi ancora vincente”.

Il rapporto col padre: “Ritrovarlo mi ha reso più leggero”

Dopotutto Jacobs è sempre stato uno che in qualche modo è dovuto fuggire da qualcosa. Anche se il primo a lasciarlo fu il padre quando era bambino. “Ho vissuto sentendo la mancanza di una figura paterna. Inconsciamente ho avuto la sensazione che se non avessi fatto le cose nel modo giusto, le persone che mi volevano bene mi avrebbero potuto lasciare proprio come fece mio padre.

Quando tornò da una missione in Corea (il papà era un militare) vidi che era cambiato e da allora tutto è stato diverso. Col tempo ci siamo riavvicinati, mi è dispiaciuto non vederlo al mio matrimonio, ma capisco che forse stavo correndo troppo dopo tanti anni in cui non c’eravamo frequentati. Però dopo tanti anni di sofferenza mi sono sentito comunque più leggero nel ritrovarlo nella mia vita”.

Il rapporto con Tortu: “Mi ha fatto diventare l’atleta che sono”

L’argomento del momento è però legato alla vicenda della “spy story” che ha avuto per protagonista il fratello di Filippo Tortu, col quale però i rapporti sono sempre stati buoni. “Filippo è uno di quelli che mi ha aiutato a diventare l’atleta che sono oggi. All’inizio onestamente subivo molto la sua “presenza”: io mi impegnavo e spingevo al massimo, lui però era costantemente più veloce di me.

Quando però ho fatto quel passaggio mentale che mi serviva per alzare il mio livello, le cose sono cambiate e ci siamo invertiti i ruoli, nel senso che io sono diventato il numero uno d’Italia, d’Europa e del mondo. Correre con lui la staffetta? All’inizio magari sarà straniante, ma troveremo un modo per superare la cosa”.

Jacobs intanto ha ufficialmente rinunciato ai campionati Europei di Apeldoorn del fine settimana 6-9 marzo, e pertanto ha chiuso in anticipo la sua annata indoor (molto breve, in realtà: ha corso solo a Boston a inizio febbraio). Tornerà direttamente nelle tappe asiatiche di Diamond League a fine aprile, per poi partecipare ai mondiali di staffetta a metà maggio. Dove correrà insieme con Tortu, nel primo “contatto” dopo le ultime vicende.