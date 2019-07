James Rodriguez: il Napoli non si arrende

Carlo Ancelotti non si arrende su James Rodriguez: "Le trattative sono tutte aperte – ha assicurato -. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e la volontà del Napoli di prenderlo. Non c'è ottimismo né pessimismo sul buon esito della trattativa. E' tra i giocatori che ci interessano, vediamo quello che succede".

"La nostra ricerca riguarda un profilo che possa giocare bene tra le linee, senza dimenticare che anche Milik viene utilizzato da prima punta ma è bravo anche coi piedi, nella sponda e nella costruzione del gioco. Ma il profilo è questo – ha aggiunto il timoniere del Napoli -. Insigne? Lo vedo bene, sereno. Ha lo spirito giusto, sta facendo bene. Che sia centro o centrosinistra non cambia molto per me. Se lui si trova meglio sul centrosinistra non cambia nulla, adatteremo il sistema. Ma tra le linee lui può diventare molto importante, che lo faccia al centro o al centrosinistra non cambia molto".

Ancelotti ha parlato anche del neo arrivato Eljif Elmas "Si tratta di un centrocampista moderno, è giovane ma ha giocato in tutte le posizioni, anche come trequartista. Il calcio sta cambiando, si fa sempre più fatica a trovare lo specialista del ruolo. Oggi ai calciatori si chiedono cose diverse, perciò c'è una evoluzione. Elmas rappresenta il centrocampista moderno, come possono esserlo Fabian Ruiz e Zielinski. Cioè calciatori in grado di giocare ovunque".

SPORTAL.IT | 25-07-2019 17:43