James Rodriguez-Napoli, il giocatore ha deciso

Nella giornata di venerdì Aurelio De Laurentiis è stato intercettato dai microfoni di Sportmediaset a cui ha rivelato: "Il Napoli sarà sicuramente rinforzato, ma ci vuole pazienza perché prima dobbiamo anche vendere. Stiamo riflettendo se prendere una prima o una seconda punta, ma presto Carlo avrà altri regali. Lunedì vi darò una notizia…".

Diversi tifosi partenopei immaginano che l'annuncio riguardi il centrocampista Jordan Veretout ma nelle ultime ore è spuntata una pista clamorosa: James Rodriguez. Il colombiano, seguito nelle scorse stagioni anche dalla Juventus, ha fatto ritorno al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco ma non sembra rientrare nei piani dei Blancos e il Napoli avrebbe già sondato il terreno.

Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe contattato il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, per capire le reali possibilità di portare il colombiano in Italia e l'agente portoghese avrebbe aperto al trasferimento in azzurro. Il giocatore è molto legato ad Ancelotti che l'ha espressamente chiesto a Florentino Perez ai tempi del Real Madrid ma i Blancos al momento valutano il giocatore 60 milioni di euro.

La società di De Laurentiis starebbe inoltre valutando diverse ipotesi per la difesa, qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Koulibaly. Il primo nome per sostituire il senegalese è quello di Kostas Manolas.

Il greco lo ha detto chiaramente: "Non so se resterò qui" e diversi top club hanno cominciato a sondare il terreno. Al momento il centrale piace molto in Inghilterra, soprattutto a Manchester United e Arsenal, ma non è escluso che rimanga in Italia alla Juventus o proprio al Napoli. I bianconeri, che negli ultimi anni hanno preso con sé molti ex giallorossi (Pjanic, Szczesny e Benatia per fare qualche nome, senza dimenticare Zebina e il ‘puma’ Emerson andando ancora più in là nel tempo), conoscono perfettamente le qualità del grintoso ellenico. E i partenopei pure. Chi vorrà Kostas Manolas dovrà però fare i conti con Mino Raiola. Il potente procuratore, infatti, da gennaio ha anche lui nella sua scuderia e farà in modo di trovare la soluzione migliore per il suo futuro.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 10:19