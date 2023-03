Jeddah, Hamilton: "Meglio dello scorso anno"

Il campione inglese partirà dalla settima posizione: "Nel 2022 ero fuori dalla top 10".

18-03-2023 21:16

A Jeddah, Lewis Hamilton ha ottenuto solo un ottavo posto nelle qualifiche: partirà settimo per la penalità di Leclerc. Queste le parole del sette volte campione del mondo: “Per certi versi è stata una qualifica migliore rispetto a quella che ho fatto l’anno scorso qui – ha concesso Hamilton, parlando a Sky Sport F1 – sono molto più in alto”.

“Nel 2022 ero fuori dalla top 10, mentre oggi spero di poter essere in grado di far qualcosa partendo dalla settima posizione, per poter chiudere in zona punti e per cercare di progredire”, ha concluso Hamilton.