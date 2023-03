Joao Felix resterà al Chelsea

Lo rivela il portale Relevo

20-03-2023 23:21

Joao Felix non tornerà all’Atletico Madrid. Lo riporta Relevo, che indica come il portoghese rimarrà al Chelsea anche se non è stato trovato un accordo sul prezzo di trasferimento. Tutte le parti hanno dato il loro benestare, e la cifra sarà attorno ai 100 milioni di euro, tuttavia resta da capire se verrà messa qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso in denaro. I primi contatti tra le parti sono avvenuti, ma sarà più chiaro tutto a fine stagione.