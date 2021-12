Joao Pedro in rovesciata salva il Cagliari, 1-1 con il Torino

06-12-2021 22:39

E’ terminato in parità il posticipo della sedicesima giornata di campionato tra Cagliari e Torino. Alla Sardegna Arena il match è terminato 1-1: gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un’autorete di Carboni, che ha deviato una conclusione di Sanabria; il pari è arrivato nella ripresa, grazie ad una splendida rovesciata di Joao Pedro, in odore di Nazionale azzurra.

Grazie a questo risultato, il Toro sale al tredicesimo posto a quota 19 punti, mentre il Cagliari di Mazzarri, al quarto pareggio di fila, è ora terzultimo a quota 10 punti.

