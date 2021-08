Jorge Martin attacca Marc Marquez: "E' la prima volta che mi buttano per terra così"

Lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin non le ha mandate a dire a Marc Marquez nelle dichiarazioni dopo la caduta nel Gran Premio di Gran Bretagna, provocata dal suo connazionale della Honda.

“Non c’è molto da dire – ha detto Martin a Sky Sport -. Poco prima lui era andato lungo, io ho provato a entrare ed abbiamo avuto un contatto. Non c’era posto per entrambi, ma le gare sono anche questo: una volta succede a uno e una volta ad un altro. Nel complesso sono contento del weekend, sono sempre stato tra i primi cinque in tutte le varie sessioni e penso già ad Aragon. È la prima volta nella mia vita che mi buttano per terra così ma speriamo di vincere l’anno prossimo”.

OMNISPORT | 29-08-2021 15:35