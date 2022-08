Jorge Martin: "No team factory Ducati? Sarebbe una delusione"

07-08-2022 23:25

Il centauro del team Ducati Pramac Jorge Martin ha parlato dopo il Gp di Silverstone sul suo futuro: “Sarebbe una delusione non arrivare al team ufficiale. Se non ci dovessi riuscire farò il massimo nel team Pramac. Ad ogni modo sono sicuro che in Ducati prenderanno la decisione migliore per il proprio futuro e confido che si concentrino sugli aspetti più importanti. Non penso che la decisione arriverà prima dell’Austria”.

“Sono felice del risultato perchè non è facile partire dalla nona posizione e chiudere quinto. Se fossi scattato più avanti penso che avrei avuto il ritmo per lottare per il successo. Ho rimontato bene, ma ho perso tempo con alcuni sorpassi”.