Jorge Martin si vede ancora alla Ducati

Il centauro spagnolo prima di Assen: "Non c'è motivo di cambiare"

22-06-2023 21:55

Il centauro della Ducati Pramac Jorge Martin in conferenza stampa ad Assen ha confermato il suo futuro in Ducati: “Sono contento dove sto, non vedo motivo per cui cambiare. Ho una moto ufficiale e un team che mi sta accanto. Mi sono goduto questi giorni dopo la vittoria. E’ quasi un peccato che ci sia già un’altra gara e non ho potuto festeggiare tanto. Ma sono concentrato su questo weekend, per chiudere in bellezza prima della pausa estiva, continuando nella costanza mostrata negli ultimi tempi”.

Sul duello con Bagnaia ad Assen :”So che è una delle sue piste preferite, ma piace anche a me. Mi sento forte e in un buon momento”.