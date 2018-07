Jorginho, addio al Napoli con gaffe

Jorge Luiz Frello Filho, per tutti Jorginho, è un giocatore del Chelsea. Mentre il Manchester City è infuriato con il Napoli per aver fatto saltare una trattativa che andava avanti da tempo, il centrocampista italo-brasiliano è approdato a Londra proprio nei minuti in cui Maurizio Sarri firmava un triennale con i blues.

L’ex centrocampista del Verona ha salutato i tifosi azzurri attraverso una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram, comprensiva di una piccola gaffe, seppur in buona fede: “Sto per approdare in grande club d’Europa, una cosa pazzesca per me venuto da una piccola città della provincia brasiliana…”.

Non un complimento per il Napoli, comunque riempito di belle parole dal regista della Nazionale: "Oggi è un giorno molto speciale per me, perché sto concludendo un capitolo molto importante della mia vita, gli anni vissuti a Napoli sono stati gli anni della maturità, come uomo e come giocatore. Mio figlio Vitor è napoletano ed il mio cuore è l'azzurro, il colore che ho difeso con tutto me stesso in questi cinque anni. Una maglia che ho sentito mia dal primo giorno e che mi ha dato tante gioie, vittorie e qualche record perché siamo stati un gruppo bellissimo, allegro e molto unito. Per tutto questo sento il dovere di ringraziare tutti i miei compagni di questi anni, lo staff tecnico, i magazzinieri, i terapisti, la società SSC Napoli e soprattutto i NAPOLETANI, tifosi e non, di tutte le età, che ovunque, ma davvero dappertutto nel mondo (ma quanti siete?!?) mi ha sempre dato la carica e spinto a fare di più per questi colori. Per me e mia moglie Napoli è CASA, e ci torneremo spesso per rivedere i nostri tanti amici che ci hanno accompagnato in quegli anni…. STAT’ RINT ‘O COR MI! Forza Napoli sempre”.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 22:25