Jorginho ed Emerson campioni: Balotelli e Santon gli altri italiani in attività ad aver vinto

Nella finale della Champions League 2020/2021 c’è anche un po’ di Italia: Jorginho ed Emerson Palmieri hanno terminato nel migliore dei modi la stagione col Chelsea, portando a casa un trofeo che è un ottimo viatico in vista degli Europei.

L’ex centrocampista del Napoli è stato schierato tra i titolari da Tuchel, mentre l’esterno è rimasto seduto in panchina per tutta la durata dell’incontro: entrambi hanno ricevuto la medaglia dei vincitori, festeggiando senza freni come un evento del genere merita.

Sia Jorginho che Emerson vanno ad aggiungersi a Mario Balotelli e Davide Santon nella lista dei calciatori italiani ancora in attività ad essere riusciti nell’impresa di laurearsi campioni d’Europa con i club: il trionfo degli ultimi due risale al 2010, quando entrambi vestivano la maglia dell’Inter.

Questo successo del Chelsea interrompe il digiuno dei giocatori nostrani nella massima competizione continentale: l’augurio è che al più presto sia una delle nostre squadre a poter portare a casa l’ambito trofeo.

OMNISPORT | 29-05-2021 23:56