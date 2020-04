José Machin: "Con il Monza in serie A"

"Io ci credo veramente perché se non ci avessi creduto non sarei sceso in Serie C. Credo in questo progetto, nella possibilità di crescere insieme e di raggiungere quell’obiettivo che tutti noi abbiamo. La Serie A". A dirlo, a Tmw, José Machin, il colpo di mercato del Monza nel mese di gennaio.

"Purtroppo si è fermato tutto dopo poche partite. Sono però stato in grado di capire comunque in che tipo di società ero arrivato e ne sono onorato. E’ stata senza dubbio la scelta giusta" ha aggiunto il centrocampista.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 18:12