Jovetic trova squadra: triennale con l'Hertha Berlino

Italia (Fiorentina e Inter), Inghilterra (Manchester City), Spagna (Siviglia), Francia (Monaco). A Stevan Jovetic mancava soltanto la Germania per completare uno storico en plein nei cinque top campionati europei. E la sua prossima avventura sarà proprio in Bundesliga.

Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti, il montenegrino diventerà un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Contratto triennale per il classe 1989, che viene da un’esperienza in chiaroscuro a Montecarlo (21 goal in 77 partite in quattro anni), tra problemi fisici e poca continuità.

Il suo talento, comunque, non è mai stato in dubbio, anche se non è mai riuscito a tornare pienamente sui livelli mostrati nella sua esperienza alla Fiorentina, con cui ha vissuto anche la sua miglior stagione realizzativa.

A Berlino Jovetic numericamente parlando sarà il sostituto di Jhon Cordoba, attaccante colombiano ceduto al Krasodar per circa 20 milioni di euro. Farà reparto con l’ex Genoa Piatek, il brasiliano Matheus Cunha e Davie Selke. Per avere il suo posto dovrà lottare.

Tra i suoi compagni avrà anche Kevin-Prince Boateng, appena tornato a Berlino dopo 14 anni. Il direttore tecnico Fredi Bobic chiude un altro colpo d’esperienza per un progetto ambizioso, ma che dopo due anni non è ancora riuscito a decollare.

OMNISPORT | 27-07-2021 07:49