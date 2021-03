Judo, giornata amara per l'Italia. Giuffrida: "Mai dubitato dell'oro"

Judo italiano in estasi ieri per l’oro della Giuffrida, oggi invece nessuna gioia per gli azzurri. Quattro gli atleti in gara: Giovanni Esposito, Matteo Medves, Nadia Simeoli e Kenny Bedel. Domani terza ed ultima giornata con due italiani in gara, entrambi nei 90 kg, Nicholas Mungai e Lorenzo Rigano.

Intanto Odette Giuffrida ha raccontato la conquista dell’oro nei 52 kg: “Ieri sera prima di andare a dormire mi sono guardata gli incontri, come faccio sempre dopo la gara. Poi non ho dormito molto, ma nemmeno la notte precedente, perché non sono riuscita a regolarmi bene con il fuso orario. Infatti oggi ho dovuto recuperare dormendo tutto il giorno. Sono felice per essere riuscita a rimanere sempre sul pezzo e trovare il mio modo per vincere nonostante la stanchezza. Polikarpova e Giles sono due atlete che rispetto molto, ma non ho mai dubitato, quando sto sul tatami sono sempre focalizzata e so cosa devo fare. Veramente so anche su cosa lavorare ora che torno a casa: un lavoro specifico su una tipologia di atlete”.

OMNISPORT | 27-03-2021 21:37