Judo, Giuffrida: "Rio un sogno, a Tokyo punto l'oro"

Ospite di “Giochi da Ragazze” di Eurosport con Valentina Marchei, Odette Giuffrida.

La judoka a Rio ha portato a casa l’argento: “Se penso a Rio mi viene in mente l’emozione che ho provato, nel senso che per me era un sogno, sin da bambina sognavo di fare un’olimpiade insieme con la mia famiglia. A Tokyo voglio rivivere questo momento magico, ma perfezionandolo, voglio vincere l’oro”.

Odette ha anche spiegato di aver trovato il suo modo felice grazie al judo e al tatami.

OMNISPORT | 12-01-2021 14:06