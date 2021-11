Judo, grave lutto per Basile: morto il fratello 31enne

23-11-2021 18:58

Grave lutto per Fabio Basile, campione olimpico di judo a Rio 2016. Il 27enne di Rivoli ha perso il fratello Michael, più grande di lui di appena quattro anni. La tragica notizia è stata data dalla mamma Tiziana sui social: “Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia – ha scritto condividendo un’immagine di Michael che abbraccia un cucciolo -. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro”.

L’autopsia deve chiarire ancora le cause della morte ma molto probabilmente si tratta di arresto cardiaco. Sui social, anche Basile ha voluto scrivere un breve messaggio per Michael: “Ciao Mike, sangue del mio sangue – ha scritto invece Fabio su Instagram-. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”.

Pure Michael Basile è stato un judoka: in carriera ha conquistato il titolo italiano cadetti nei 46 kg e il bronzo nei 55 kg junior nel 2007. Nel suo libro “L’impossibile non esiste”, Fabio Basile ha scritto del fratello: “Michael, che ha quattro anni più di me, aveva una visione un po’ diversa dalla mia. Secondo lui c’era vita oltre il judo. Per me no”. Una vita che però Mike ha abbandonato troppo presto, lasciando un grande vuoto nel cuore del campione olimpico.

OMNISPORT