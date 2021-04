Judo: Lombardo campione d'Europa, Giuffrida d'argento

Manuel Lombardo ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -66 kg ai Campionati Europei 2021 di judo in corso a Lisbona. Il lottatore piemontese ha dato un’impressionante prova di forza in finale, quando ha abbattutto con un Ippon il georgiano Vazha Margvelashvili, laureandosi campione d’Europa. In precedenza aveva eliminato il croato Robert Klacar, il belga Kenneth Van Gansbeke e il portoghese Joao Crisostomo.

Giornata da ricordare per i colori azzurri: Odette Giuffrida ha raggiunto l’argento nella categoria 52 kg femminili. L’atleta italiana è stata battuta in finale dalla francese Amandine Buchard.

OMNISPORT | 16-04-2021 19:38