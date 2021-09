Julian Alaphilippe è di nuovo campione del mondo

Julian Alaphilippe è di nuovo re del mondo. Il ciclista francese dopo il successo di un anno fa ad Imola ha concesso il bis a Lovanio, conquistando la prova in linea del Mondiale corso nelle Fiandre, in Belgio.

Nel finale di una gara spettacolare, davanti a un milione e mezzo di persone distribuite lungo tutto il tracciato, Alaphilippe è scattato al momento giusto a una ventina di chilometri dal traguardo, e nessuno degli altri favoriti, a cominciare dalla quotatissima formazione belga padrona di casa, è riuscito a riacciuffarlo.

Sul podio con lui sono saliti l’olandese Van Baarle e il danese Valgren, niente da fare per l’Italia: Colbrelli, Nizzolo e Bagioli sono riusciti a entrare nel gruppo dei migliori ma anche loro non sono stati in grado di rispondere alla splendida iniziativa del transalpino. Il migliore degli italiani è stato Sonny Colbrelli, decimo.

OMNISPORT | 26-09-2021 16:59