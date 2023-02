Juric: "Lukic? Ci siamo indeboliti"

Il tecnico del Torino senza giri di parole

01-02-2023 21:09

Il tecnico del Torino Ivan Juric senza giri di parole si è espresso sull’addio di Lukic a gennaio: “Abbiamo perso un grande giocatore dal mio punto di vista, lo abbiamo sostituito con un ragazzo del 2001 che secondo me nel tempo può crescere, ma oggi siamo usciti un po’ indeboliti. Ilic nel tempo potrà diventare anche più forte, ma ora non lo è. La gestione di certe situazioni ci vede sempre in svantaggio”, sono le parole ai microfoni di Mediaset.

Cosa è cambiato con la Fiorentina: “Tatticamente è cambiato poco, bisognava vincere seconde palle e contrasti per poi sviluppare il gioco. Oggi loro con Barak e Bonaventura avevano spessore. Anche Dodò è un giocatore di spessore alto. Esce Mandragora ed entra Amrabat, esce Kouame ed entra Ikone… Hanno cambi di livello”.