Il tecnico del Torino Ivan Juric si prepara al derby contro la Juve con la consapevolezza dell’avversario e delle sue fragilità. Difficile stabilire fin dove sia pretattica la sua, alla vigilia di un appuntamento così determinante, in questa mattina di venerdì.

Estrema cautela, quindi. E una preoccupazione latente che deriva dai pensieri che si affollano il giorno prima quando c’è un derby da giocare:

La Juve è in crisi, ma l’allenatore sa che non si deve fidare di questi giocatori e di Allegri, che ha impegnato larga parte della sua conferenza stampa a smentire le voci su ritiro e fronda interna:

“L’ambiente spesso riesce a compattarsi e i giocatori danno in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. Ci sono tratti nei quali esprimono potenza, accelerazioni e qualità. Nell’ultima partita non hanno fatto bene, ma nelle precedenti sono state diversi: a tratti buone e a tratti non buone, quando ti va male gira tutto male. Allegri ha allenato la Juve per tanti anni, nel primo ciclo cambiava molto. Domani non so cosa aspettarmi, hanno fatto 3-5-2, 4-4-2 o 4-3-3. Con Di Maria si poteva inquadrare bene, ora ci dovremo adattare alle situazioni”.