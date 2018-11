Juric: "Piatek gioca? Non lo so"

Il tecnico del Genoa Ivan Juric parla alla vigilia della partita contro l'Inter: "Non c'è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro l'Inter. Sapevamo di avere un calendario terribile, abbiamo giocato solo due giorni fa e chi non è abituato puo' pagare. Per noi è un po' più problematico, qualche cambio ci sarà, vediamo come stanno ragazzi e su chi possono contare".

"Piatek riposa? Oggi vedrò come sta chi ha giocato di più, poi deciderò. Abbiamo fatto una bellissima partita con il Milan e brucia perdere in quel modo rocambolesco. Accettiamo gli errori dei giovani, li abbiamo messi in preventivo ma devono dimostrare di non ripeterli".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 13:50