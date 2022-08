12-08-2022 15:46

“Sono contento della reazione di Davide (Vagnati, ndr) di quel giorno”, ha detto oggi Ivan Juric, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Monza, in riferimento alla lite tra lui e il direttore sportivo granata diventata virale qualche settimana fa. “Ho visto che vuole reagire e lottare con grinta. Serve questo alla squadra. Sono contento, perché altre volte ho avuto la sensazione che fosse un muro di gomma, che passava sopra alle cose. Il rapporto è ottimo, normale. L’ho provocato così tanto che quando ha reagito ho detto: “Oh, finalmente!”. Poi il mondo l’ha ripreso e tutti pensavano chissà cosa ma io credo che sia stato un bel momento anche per lui, così come per la sua carriera”.

Ivan Juric ha confessato che tra lui e Vagnati il rapporto è ora ottimo, ma in conferenza non ha mancato di mandare altri segnali al suo uomo mercato. In difesa, infatti, non è ancora arrivato un centrale che possa non far rimpiangere troppo Bremer, trasferitosi alla Juve.

Pertanto, la dirigenza del Toro è al lavoro per correre ai ripari. Sarebbe pronto – secondo Tuttosport – un rilancio per Schuurs, centrale dell’Ajax che ha già detto sì ai granata. Lo stesso Juric lo ha indicato come opzione primaria, e ora Vagnati cercherà di accontentarlo.

Tuttavia, quello di Schuurs non è l’unico nome per la difesa: il Torino sta trattando anche Isak Hien, ventitreenne svedese del Djurgerdens, ieri sera impegnato in Conference League contro i rumeni del Sepsi.

