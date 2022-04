Juric: "Spezia? Una squadra piena di talenti, ma attenti al Toro"

22-04-2022 18:59

Alla vigilia della sfida tra Torino e Spezia, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato – anche – degli avversari nel corso della consueta conferenza stampa:

“Lo Spezia ha fatto bene nel girone di ritorno, è una squadra piena di talenti e di tecnica, che è diventata molto competitiva. Punta molto sul risultato e Thiago ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una squadra molto difficile perché giocano proprio per il risultato e sono bravi”.

Ma resta soddisfatto della crescita dei suoi, nonostante il pari contro la Lazio nel sabato di Pasqua: “La squadra ha fatto una partita di livello alto, interpretandola con personalità e possesso palla. Abbiamo fatto passi avanti a livello di dominio del gioco. Mi dispiace solo per il risultato, ma specialmente per i ragazzi che per come stanno lavorando meritano altre cose”.

