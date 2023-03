Juve, -2 al Friburgo tra costruzione della manovra e pressing

Allenamento in mattinata dei bianconeri, che nel pomeriggio di mercoledì partiranno per la Germania

14-03-2023 17:43

La Juventus mette nel mirino la trasferta in Germania, dove giovedì si giocherà, contro il Friburgo, l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Si riparte dall’1-0 firmato Angel Di Maria della gara di andata: il fischio d’inizio è previsto alle 18,45 all’Europa-Park Stadion in Brisgovia.

Oggi il gruppo si è allenato in mattinata alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro il pressing avversario e poi lavoro sulle combinazioni di gioco e sulle le conclusioni da cross. Domani (mercoledì) la Juve si allenerà alle 12. Dopodiché, partenza per Friburgo, dove alle 19.15 è prevista la conferenza stampa dei bianconeri.