Juve: "Abituati diversamente" ed è lite in tv su errori arbitrali

Non si placa l’eco della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina in una due giorni davvero nera per i bianconeri che si sono visti catapultati a -10 dal Milan e -9 dall’Inter complice anche il ribaltone della sentenza sul match fantasma col Napoli. A rinfocolare le polemiche l’arbitraggio di La Penna contro i viola. Ieri sera a Pressing su Italia 1 a margine della moviola di Cesari si è scatenato un vero e proprio battibecco tra Riccardo Ferri e Massimo Zampini.

La moviola di Cesari inchioda La Penna

Durante il programma di Pressing su Italia 1, analizzando gli episodi arbitrali di Juventus-Fiorentina, l’ex arbitro Cesari ha “sentenziato” che se ci stava l’espulsione di Cuadrado a inizio gara c’erano anche i due rigori per la Juve, quello su Ronaldo e poi quello nel finale su Bernardeschi ma anche il doppio giallo in pochi minuti di Borja Valero che avrebbe ristabilito la parità numerica. Ma il bello deve ancora venire…

Ferri: “Juve penalizzata? Eravamo abituati diversamente”

Tra gli opinionisti in studio l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri la tocca piano per ben due volte, dapprima parlando in generale del duello Inter-Milan per lo scudetto dice: “Un campionato divertente ed equilibrato. L’anno scorso, come gli altri, era sempre scontato, sempre a tinte bianconere”. Poi a margine della moviola ha rincarato la dose: “Una serata come ieri sera è un po anomala.Fatti arbitrali contro la Juventus è una cosa un po anomala“.

Zampini risponde per le rime a Ferri, è rissa con Ordine

In collegamento c’era il giornalista e opinionista a tinte bianconere, Massimo Zampini che senza giri di parole ha contestato quanto detto da Ferri: “Mi fa piacere vedere mezza Italia che sta festeggiando perché è tornato il campionato più bello del mondo” e poi sugli episodi di Juve-Fiorentina e sulle parole del’ex difensore dell’Inter evidenzia che “quando gli episodi sono a favore della Juve succede una guerra mediatica;quando sono contro tutti fanno come Ferri, ridono”.

SPORTEVAI | 24-12-2020 11:08