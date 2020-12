Juve, l'ira di Zampini: "E' un bene", putiferio tra i tifosi

Un brutto doppio regalo sotto l’albero per la Juventus che nel giro di poche ore si è ritrovata a vivere una sorta di incubo. Tolti i tre punti della vittoria a tavolino sul Napoli e poi subito dopo la clamorosa sconfitta con la Fiorentina, anche per il punteggio. Eventi che hanno affossato la classifica della squadra di Pirlo. Tifosi juventini indiavolati che recriminano anche per la direzione di La Penna, oltre che per la decisione di far giocare Juve-Napoli. A fare da traino i tweet di Massimo Zampini che hanno rinfocolato la polemica.

Zampini al fulmicotone su Juve-Napoli

Si comincia presto, dalla prima serata, quando arriva la sentenza che ribalta i primi due gradi della giustizia sportiva annullando il 3-0 a tavolino della Juve sul Napoli che riottiene il punto di penalizzazione. Massimo Zampini dalle colonne virtuali di Juventibus pubblica un lungo video in cui commenta la sentenza e poi scrive: “In breve, dopo questa sentenza le certezze sono due: Juve-Napoli si giocherà e il Palazzo, ancora una volta, nel momento del bisogno si è scordato della sua principale affiliata”.

Poi Zampini rincara la dose: “Anche stasera i rivali mi regalano uno spot al libro: leggere l’entusiasmo di milanisti, interisti, napoletani e confonderli, tutti uniti e indistinguibili. Tutti da una parte, la Juve dall’altra. Com’è giusto che sia e come raccontato accuratamente in vari capitoli”.

Zampini recrimina sugli errori della Juve e di La Penna

Ma il peggio deve ancora venire, la Juventus va in bambola con la Fiorentina poco dopo la sentenza, l’arbitro La Penna ci mette del suo con qualche errori di troppo in qualche decisione. Il martedì dei bianconeri diventa solo nero e Zampini si scatena: “Partiti male, follia di Cuadrado e sconfitta meritata. Ciò detto, per la salvaguardia del Paese e perché il Parlamento dia la priorità alle cose importanti e non al calcio, è un bene che una giornata così, in campo e fuori, sia capitata alla Juve e non a qualche rivale”.

Il web juventino insorge contro il “Palazzo”

Scatenati i followers della Juve: “Arbitro che non è buono neanche per arbitrare una partita di serie c….”, “per quest’anno mettiamoci l’anima in pace. se fosse successo ai parassiti sai che interrogazioni parlamentari e raccolta firme?”, “Arbitro da radiare immediatamente”, “Possiamo dire che abbiamo assistito a una partita “arbitrata” in maniera scandalosa? Con il #var che funziona solo in un verso, due rigori non dati e un mancato secondo giallo a #borjavalero ? Detto ciò, anche noi abbiamo le nostre colpe, #bonucci su tutti, ma arbitro da 4”.

C’è però chi fa mea culpa sulle pecche della Juventus: “A me basta solo che Bonucci non venga a spiegare a noi tifosi cosa si deve fare per stare nella Juve. Un bel tacer”, “Sconfitta meritata e scudetto andato. Speriamo in un percorso migliore in Champions”,”Diciamo la verità, Pirlo non è adatto ad allenare la juve, ha sbagliato tutti i cambi. Almeno con Allegri vincevamo le partite giocando male”.

